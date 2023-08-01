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Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
фото з відкритих джерел

Від початку контрнаступу українські захисники змогли звільнити територію площею близько 241 кв. км на півдні та сході країни

Скільки території вже деокупували ЗСУ, Україна має план на випадок загибелі Зеленського, демонтаж герба СРСР на «Батьківщині-матері» завершено. «Главком» зібрав у добірку новини 1 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Скільки території вже деокупували ЗСУ

Від початку контрнаступу українські захисники змогли звільнити територію площею близько 241 кв. км на півдні та сході країни. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

За словами військової, інформацію про деокуповані території оновлюють зазвичай раз на тиждень, оскільки щодня ситуація нестабільна, і нашим захисникам необхідно закріплюватися на звільнених ділянках.

Україна має план на випадок загибелі Зеленського

Україна має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського під час війни, хоча українські чиновники відмовляються публічно про це говорити.

Зазначається, що з того часу, як Зеленський відхилив пропозицію Заходу про евакуацію на початку повномасштабного вторгнення РФ – український президент відіграв ключову роль у залученні міжнародної підтримки для боротьби з Росією.

Politico нагадало, що через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення головний радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські диверсійні та розвідувальні групи, включно з чеченцями та найманцями «Вагнера», намагалися зробити щонайменше десяток серйозних замахів на президента.

Демонтаж герба СРСР на «Батьківщині-матері» завершено

У Києві завершили демонтаж старого радянського герба на головному моменті країни «Батьківщина-мати». Роботи переносили декілька разів через сильний вітер.

Замість герба СРСР встановлять український тризуб. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня.

Україна отримала самохідні гаубиці Zuzana 2

Словаччина передала Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованої Данією, Німеччиною та Норвегією. Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом. На заході були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, міністр оборони Словацької Республіки Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

Зміни у мобілізації з 1 серпня

В Україні з 1 серпня 2023 набувають чинності нові правила мобілізації. Насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану.

Зокрема, військові строкової служби тепер можуть добровільно мобілізуватись до лав Сил оборони України. Це передбачено однією із законодавчих норм щодо змін у правилах проходження військової служби в період воєнного стану, яка набула чинності напередодні.

Отже, строковики від 1 серпня 2023 за власним бажанням мають право перевестися до категорії мобілізованих, але за умови:

  • якщо період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країни;
  • під час воєнного стану строковик відслужив щонайменше шість місяців.

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Теги: війна Володимир Зеленський мобілізація ЗСУ Україна

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