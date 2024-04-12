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Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
Аналітик: Залужний хотів формувати командування безпілотних сил, під це він хотів формувати 100 рот так званих «Рубаків» – рот ударних безпілотних авіаційних комплексів
фото: zsu.gov.ua

Залужний вбачав у безпілотній технології величезний потенціал, завдяки якому ми могли би нівелювати російську кількісну перевагу в людях

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповідає, що Валерій Залужний вбачав технологічний прорив в озброєнні через масове застосування безпілотних технологій на полі бою. Про це аналітик розповів у інтерв'ю «Українській правді».

На його думку, таким чином Залужний збирався нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці та в озброєннях.

На запитання, як саме міг би зараз виглядати технологічний стрибок в озброєнні, про який мріяв Залужний, Чмут відповів, що це мали бути FPV і в цілому безпілотні технології на полі бою.

«Залужний вбачав у цій технології величезний потенціал, завдяки якому ми могли би нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці, в озброєннях, у тактичній глибині, виграючи час. Під це головком хотів формувати командування безпілотних сил, під це він хотів формувати 100 рот так званих «Рубаків» – рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, під це він хотів формувати ту саму армію дронів – мільйон плюс FPV і виробів інших платформ».

Водночас Тарас Чмут не вбачає, що розвиток штучного інтелекту може змінити хід війни в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. 

Для того, аби вийти з «позиційної» війни ЗСУ потрібні ключові військові можливості та технології.

Згодом Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні, а 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

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Теги: військові технології Валерій Залужний Тарас Чмут Місяць

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