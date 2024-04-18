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Справу про загибель помічника Залужного передали до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Справу про загибель помічника Залужного передали до суду
Частяков був помічником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
фото з відкритих джерел

Перед судом постане офіцер з апарату помічників головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову

Справу про загибель Геннадія Частякова, помічника колишнього головнокомандувача ЗСУ, передали до суду. Про це повідомляє  пресслужба Державного бюро розслідувань.

Перед судом постане офіцер з апарату помічників головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову. 29 березня слідчі заверщили розслідування, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.

Майор, який подарував гранати, обвинувачується у привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Що відомо про смерть Чистякова

Нагадаємо, Геннадій Частяков був помічником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На день народження йому подарували коробку, де знаходилися гранати. Колега, який це зробив, не попередив Частякова про справжність гранат.

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Як встановило слідство, під час розпакування «подарунка» вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки.

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Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження. 

Залужний відреагував на загибель свого помічника. Генерал зазначив, що Частяков загинув у день свого народження - в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Теги: розслідування вбивство Валерій Залужний слідство

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