Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла
Валерій Залужний отримав агреман від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла
фото з відкритих джерел

Залужний зараз проходить підготовку до дипломатичної роботи та формує команду нового посольства

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні. Про це заявив політик та колишній військовий Юрій Луценко в ефірі «5 каналу».

Залужний зараз проходить підготовку до дипломатичної роботи та формує команду нового посольства.

Луценко зазначив, що рішення про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ було суто політичним, адже ніхто досі не пояснив причин його звільнення.

«Ще до завершення ВЛК (Ред. – військово-лікарської комісії) оголошують, що Залужний непридатний, я відповідаю за свої слова. А після цього без узгодження його відправляють послом у Лондон. Зараз цей процес завершено. Лондон надіслав агреман – тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті, майже за рік, а може й більше, отримає в Лондоні посла України. 5-6 днів тому погодили агреман», – сказав політик.

Юрій Луценко сподівається, що найближчим часом Залужного офіційно призначать послом указом президента. Станом на зараз генерал проходить підготовку до дипломатичної роботи, він уже пройшов усі перевірки в МЗС і зараз формує команду нового посольства. 

Нагадаємо, що 7 березня 2024 року Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

До слова, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Читайте також:

Теги: посол посольство Велика Британія Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася
Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки
18 квiтня, 08:01
Наразі офіційної інформації про призначення Данілова послом у Норвегії немає
Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО
26 березня, 16:41
Екіпаж корабля Королівського флоту HMS Vengeance провів у субмарині більше 200 днів
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
28 березня, 12:44
Стиль комунікації російського дипломата суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року
Латвія оголосила персоною нон грата російського дипломата
27 березня, 22:00
Українські дипломати вже отримали проєкт виправленої мапи України, тепер чекають перевидання книги
Британський автор зобразив у дитячій книзі мапу України без Криму та ще однієї області
20 березня, 02:47
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
26 березня, 16:36
Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі в 2021 році
«З Путіним нема про що домовлятися». Британський експерт попередив світ про наслідки поразки України
28 березня, 07:20
Геннадій Частяков загинув у листопаді 2023 року
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера
29 березня, 11:59
BAE Systems – найбільший британський виробник зброї
Найбільший британський виробник зброї: в Уельсі на заводі BAE Systems стався вибух
18 квiтня, 02:08

Політика

Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла
Суд відмовив Арестовичу в позові проти нардепки Совсун
Суд відмовив Арестовичу в позові проти нардепки Совсун
Компанія дружини Садового «підсаджувала» киян на азартні ігри? Регулятор виписав мегаштраф
Компанія дружини Садового «підсаджувала» киян на азартні ігри? Регулятор виписав мегаштраф
Зеленський назвав ключові потреби України у війні з Росією
Зеленський назвав ключові потреби України у війні з Росією
Нардепка розповіла, чому військове командування гальмує демобілізацію
Нардепка розповіла, чому військове командування гальмує демобілізацію
Нардеп анонсував «парад відставок за власним бажанням»
Нардеп анонсував «парад відставок за власним бажанням»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
28K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
22K
Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами
20K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
14K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
11K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Вчора, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua