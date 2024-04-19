Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла

Валерій Залужний отримав агреман від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла

Залужний зараз проходить підготовку до дипломатичної роботи та формує команду нового посольства

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні. Про це заявив політик та колишній військовий Юрій Луценко в ефірі «5 каналу».

Залужний зараз проходить підготовку до дипломатичної роботи та формує команду нового посольства.

Луценко зазначив, що рішення про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ було суто політичним, адже ніхто досі не пояснив причин його звільнення.

«Ще до завершення ВЛК (Ред. – військово-лікарської комісії) оголошують, що Залужний непридатний, я відповідаю за свої слова. А після цього без узгодження його відправляють послом у Лондон. Зараз цей процес завершено. Лондон надіслав агреман – тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті, майже за рік, а може й більше, отримає в Лондоні посла України. 5-6 днів тому погодили агреман», – сказав політик.

Юрій Луценко сподівається, що найближчим часом Залужного офіційно призначать послом указом президента. Станом на зараз генерал проходить підготовку до дипломатичної роботи, він уже пройшов усі перевірки в МЗС і зараз формує команду нового посольства.

Нагадаємо, що 7 березня 2024 року Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

До слова, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.