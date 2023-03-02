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Зеленський прокоментував атаку на Запоріжжя та ситуацію на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський прокоментував атаку на Запоріжжя та ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

За свої звірства росіяни отримають відсіч на всіх фронтах

Росіяни вчинили черговий терор – відповідь обов’язково буде. Пройшло чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де військове керівництво доповіло про ситуацію на передовій. Крім того, продовжується боротьба на дипломатичному фронті, глава держави провів телефонну розмову з лідером Бразилії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Реакція на удар по Запоріжжю

Україна неодмінно дасть росіянам військову та юридичну відсіч за удар по багатоповерхівці у Запоріжжі.

«За сьогоднішній звірячий ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. Як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу справедливості у всіх сенсах цього слова», – наголосив глава держави.

Засідання Ставки

На Ставці президент заслухав доповідь представників Головного управління розвідки. Окрім цього, Зеленському доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту. Ключову увагу було приділено ситуації в Бахмуті.

«Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання - робити все, щоб пригнічувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала», – заявив Зеленський.

Телефонна розмова з президентом Бразилії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіу Лула да Сілва. Обговорили, зокрема, зусилля для реалізації української формули миру.

«Поінформував про атаки, подякував за підтримку нашої резолюції за мир, обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію та повернути спокій нашій країні та всьому світу. Зокрема, зусилля для реалізації нашої формули миру», – сказав очільник держави.

За його словами, розмова видалася корисною, а контакти між двома держави поновлюються на найвищому рівні.

Теги: Володимир Зеленський обстріл Запоріжжя

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