Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії

Лише третина громадян готова залишити Польщу під час війни

За результатами опитування Інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express, 70% поляків заявили, що у випадку нападу Росії залишаться в країні та братимуть участь у її обороні. Лише 30% респондентів висловили бажання виїхати з Польщі, передає «Главком».

Майор Війська Польського Аркадіуш Купс зазначив, що результати опитування його приємно здивували: «Я очікував, що пропорції будуть близькі до 50 на 50, тому побачене радує».

Водночас він наголосив, що виїзд у разі війни може бути виправданий лише для жінок із дітьми, а ті, хто має обов’язок захищати країну, повинні залишитися: «Сподіваюся, що декларації збігаються з реальністю і цей показник не завищений».

Майор Купс також поділився, що під час тренінгів із безпеки у великих компаніях молодь часто цікавиться, чи настав час виїжджати з країни та які напрямки є найбільш безпечними.

Він звернув увагу на поширену ілюзію серед частини населення: «Дехто вважає, що, сплачуючи податки, може розраховувати на захист професійної армії. Це нереалістично – армії вистачить лише на 3-4 місяці. Потім мають долучитися резервісти».

Опитування проводили 10-11 вересня 2025 року методом CAWI серед 1020 дорослих поляків.

До слова, після нещодавнього вторгнення російських дронів на територію Польщі, громадяни країни почали активно шукати житло за кордоном. Найбільш популярними напрямками стали Іспанія та Болгарія.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.