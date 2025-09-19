Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
Більшість поляків готові залишитися та захищати країну у разі російської агресії
фото: AP

Лише третина громадян готова залишити Польщу під час війни

За результатами опитування Інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express, 70% поляків заявили, що у випадку нападу Росії залишаться в країні та братимуть участь у її обороні. Лише 30% респондентів висловили бажання виїхати з Польщі, передає «Главком».

Майор Війська Польського Аркадіуш Купс зазначив, що результати опитування його приємно здивували: «Я очікував, що пропорції будуть близькі до 50 на 50, тому побачене радує».

Водночас він наголосив, що виїзд у разі війни може бути виправданий лише для жінок із дітьми, а ті, хто має обов’язок захищати країну, повинні залишитися: «Сподіваюся, що декларації збігаються з реальністю і цей показник не завищений».

Майор Купс також поділився, що під час тренінгів із безпеки у великих компаніях молодь часто цікавиться, чи настав час виїжджати з країни та які напрямки є найбільш безпечними.

Він звернув увагу на поширену ілюзію серед частини населення: «Дехто вважає, що, сплачуючи податки, може розраховувати на захист професійної армії. Це нереалістично – армії вистачить лише на 3-4 місяці. Потім мають долучитися резервісти».

Опитування проводили 10-11 вересня 2025 року методом CAWI серед 1020 дорослих поляків.

До слова, після нещодавнього вторгнення російських дронів на територію Польщі, громадяни країни почали активно шукати житло за кордоном. Найбільш популярними напрямками стали Іспанія та Болгарія. 

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Читайте також:

Теги: Польща війна росія соцопитування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Сенцов воює від початку повномасштабного вторгнення
Сенцов отримав у війську нову посаду
14 вересня, 17:54
Трамп вийшов із новою заявою
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
10 вересня, 18:31
Зруйновані будівлі на вулицях Херсона (червень 2023 року)
Більше не живий? Як шукають іспанця, який зник у Херсоні
9 вересня, 19:00
Чому розпад Росії не вигідний Заходу та Китаю
Чому світ досі береже Росію?
8 вересня, 16:53
Окупанти пошкодили вантажний автомобіль
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
4 вересня, 07:19
ERAM для ЗСУ: фантазія чи реальна зброя?
Пентагон обіцяє Україні «ракету-диво»: що відомо про ERAM
31 серпня, 08:58
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
29 серпня, 11:08
За годину до загибелі Станіслав побажав дружині доброго ранку, а потім зв’язок із ним зник...
Мріяв про чотирьох дітей після війни. Згадаймо Станіслава Микиту
23 серпня, 09:00
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
Польський міністр іронічно відповів на скарги Угорщини через удар по нафтопроводу
22 серпня, 23:16

Соціум

Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ
У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)
На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua