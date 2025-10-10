Головна Країна Події в Україні
Удар по Запоріжжю. Батько загиблого семирічного хлопчика нещодавно повернувся з полону РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Удар по Запоріжжю. Батько загиблого семирічного хлопчика нещодавно повернувся з полону РФ
Унаслідок російської атаки загинула дитина, а її родина перебуває в лікарні з пораненнями
фото: Telegram/Іван Федоров

Батько хлопчика лише навесні повернувся з російської неволі

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя важкі поранення отримав чоловік, який нещодавно повернувся з російського полону. Його семирічний син загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами родички родини Олени, про трагедію вона дізналася зі дзвінка від невістки. «Подзвонила невістка в 2:22, що до них у хату прильот, все горить. Що брата чоловіка забрала дев’ята [міська лікарня Запоріжжя], не знаємо, чи врятують йому ноги, чи ні. Кажу, три роки у полоні для того, щоб загинув тут, вдома. Хлопчика не врятували в лікарні. Йому було сім років», – каже вона.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України ударними БпЛА, а також ракетами повітряного й наземного базування. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

Повідомлялося, що близько 02:00 ворог завдав по Запоріжжю щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Унаслідок обстрілу постраждали 45-річні жінка та чоловік. Він у тяжкому стані.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Запоріжжя обстріл

