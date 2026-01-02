У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці, пошкоджено авто

Поліція затримала чоловіка, який кинув гранату в центрі Полтави

2 січня в Полтаві чоловік кинув бойову гранату на вулиці Михайла Грушевського, пошкодивши кілька автомобілів. Про це повідомили у ГУНП у Полтавській області.

Поліція 2 січня близько 13-ї години отримала повідомлення від громадян, що «на вулиці Михайла Грушевського у Полтаві невідомий чоловік кинув гранату».

«Поліція негайно прибула на місце події та встановила правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець 1990 року народження», – йдеться у повідомленні.

«Під час першочергових оперативно розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що місцевий мешканець застосував бойову гранату, унаслідок чого пошкоджено декілька автомобілів. На щастя, потерпілих серед громадян немає», – повідомили у поліції.

«Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу – тримання під вартою», – додали у поліції.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Причини і обставини події, а також джерело походження боєприпасу з’ясовує слідство.

