Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України
Детальні наслідки ураження уточнюються

Оператори 1 Окремого центру Сили безпілотних систем здійснили ураження по цілях противника розташованим на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБС.

В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. Засобами об'єктивного контролю зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються.

Крім того, було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.

«Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, РФ.

