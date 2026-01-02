Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
Детальні наслідки ураження уточнюються
Оператори 1 Окремого центру Сили безпілотних систем здійснили ураження по цілях противника розташованим на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБС.
В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. Засобами об'єктивного контролю зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються.
Крім того, було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.
«Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, РФ.
