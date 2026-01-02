Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Оновлення станом на 16:07
За даними Синєгубова, 19 людей звернулися по медиків після російської атаки на центр Харкова. Серед них – шестимісячна дитина. Вік решти постраждалих – від 20 до 79 років.
«Майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу. Рятувальна операція триває», – наголосив очільник ОВА.
Дані станом на 15:35
Попередньо, армія РФ завдала два удари балістичним озброєнням. На цей час медики надали допомогу 15 пораненим.
«Є інформація, що під завалами ще перебувають люди. Тривають пошукові роботи», – наголосив Синєгубов.
На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.
