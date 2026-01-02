Головна Країна Події в Україні
Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди
Тривають пошукові роботи на місці російського удару
фото: Харківська ОВА

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Оновлення станом на 16:07

За даними Синєгубова, 19 людей звернулися по медиків після російської атаки на центр Харкова. Серед них – шестимісячна дитина. Вік решти постраждалих – від 20 до 79 років.

«Майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу. Рятувальна операція триває», – наголосив очільник ОВА.

Дані станом на 15:35

Попередньо, армія РФ завдала два удари балістичним озброєнням. На цей час медики надали допомогу 15 пораненим.

Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди фото 1

«Є інформація, що під завалами ще перебувають люди. Тривають пошукові роботи», – наголосив Синєгубов.

фото: Харківська ОВА

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги.

Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди фото 2

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Теги: Харків війна

