Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Оновлення станом на 16:07

За даними Синєгубова, 19 людей звернулися по медиків після російської атаки на центр Харкова. Серед них – шестимісячна дитина. Вік решти постраждалих – від 20 до 79 років.

«Майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу. Рятувальна операція триває», – наголосив очільник ОВА.

Дані станом на 15:35

Попередньо, армія РФ завдала два удари балістичним озброєнням. На цей час медики надали допомогу 15 пораненим.

«Є інформація, що під завалами ще перебувають люди. Тривають пошукові роботи», – наголосив Синєгубов.

5 фото На весь екран







фото: Харківська ОВА

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.