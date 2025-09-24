Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

Що демонструють «дронові санкції» СБУ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дрони вдруге атакували завод «Газпром нафтохім Салават» у Росії
фото: соцмережі

Росія вже змушена підвищувати ПДВ до 22%, щоб покрити витрати на війну

Кращий на даний момент пост Трампа про Україну, на мій погляд, означає лише одне – мирний переговорний трек тимчасово відкладений. Це треба буде детальніше розібрати якось.

На перший план виходить комплекс «реалій на землі», що стосуються не тільки ситуації безпосередньо на полі бою, але і всіх факторів, що впливають на здатність вести війну, – і не тільки.

У зв'язку з цим звернемося до традиційної рубрики «Малюк і друзі вводять санкції». Тому що вона демонструє потенціал повернення до переговорів.

1. Почнемо з того, що в Криму постійно щось горить і вибухає. Далеко не все потрапляє в ЗМІ, оскільки мова йде про військові об'єкти, візуалізація не завжди можлива.

За останні дні ГУР пошкодив/знищив кілька (4) вертольотів Мі-8, два літаки-амфібії Бе-12. А також особливо дефіцитну РЛС «Небо-У».

Все це робить як сам Крим, так і південно-східний напрямок в цілому більш вразливим, вимагає перекидання додаткових ресурсів. Які треба десь взяти.

2. Тим часом з'явилася інформація, що ССО довело до логічного завершення епізод із ЗРК С-400 у Калузькій області. Виявили, а потім забезпечили знищення пускової установки та РЛС. Завдання цього ЗРК – прикривати Москву. Тобто, ще треба десь взяти.

3. Позавчора в мережі панувало пожвавлення з приводу невідомих дронів, які будили Москву та околиці. Поки всі відволікалися на цінні тулуби москвичів, СБС відпрацювало по декількох об'єктах.

По-перше, дотягнулися до двох лінійних виробничо-диспетчерських станцій. Одну – на нафтопроводі «Транснафта-Дружба» в районі с. Найтоповичі (Брянська область) – вразили спільно з управлінням РВіА. Іншу – найважливішу станцію «Самара» на нафтопроводі «Куйбишев – Тихорецьк» (її нещодавно вразили дронами СБУ разом із ССО). Порт у Новоросійську став ще сумнішим.

По-друге, було завдано удару по Астраханському газопереробному заводу, який вважається одним із найбільших у світі газохімічних комплексів. Це також найбільше підприємство регіону.

Назва не повинна вводити в оману: крім всяких пропано-бутанів, даний ГПЗ також виробляє бензини найбільш ходових марок і дизельне паливо.

У ЗМІ вже є оцінки, що підприємству завдано збитків, багато процесів на заводі зупинено, знадобиться щонайменше тиждень, щоб все полагодити. Росіяни через вкидання можуть свідомо згущувати фарби, але в даному випадку є хороший індикатор – ситуація на ринку палива. Масштаб збитків буде зрозумілий з невеликим інтервалом.

4. Нарешті, вже сьогодні дрони ЦСО «А» СБУ вдруге (!) за десять днів вразили циклопічний завод «Газпром Нефтехім Салават» у Башкортостані. Як я вже писав – це один з найбільших комплексів в РФ (або навіть найбільший) з повним циклом нафтопереробки і нафтохімії. Виробляє півтори сотні найменувань продукції. Результати атаки підтверджені красивими стовпами чорного диму.

Тобто, СБУ вдруге за короткий термін дотягнулася на 1400 км. Досягнення, насправді, вражаюче. Значення має не тільки факт успішної атаки, важливо – що це повторний удар, відбити який Росія не здатна. І що він більш результативний.

«Санкціями» щодо порту Приморськ у Ленінградській області та заводу в Салаваті СБУ де-факто показує: вся територія Росії від Балтики до Уралу прострілюється. Росіянам доведеться звикнути до цієї думки.

Благополуччя РФ багато в чому забезпечується експлуатацією інфраструктури, створеної ціною надзусиль у період СРСР, а також у «жирне» перше десятиліття 21 століття.

Ситуація змінилася. Можливості отримати надприбутки обмежені. Росія вже змушена підвищувати ПДВ до 22%, щоб покрити витрати на війну. Явно не до інвестицій. А всього лише за 2 місяці було завдано помітної шкоди нафтогазовому сектору.

Накопичення проблем на об'єктах критичної інфраструктури може призвести до того, що РФ знадобляться роки для її реанімації. Росія об'єктивно «в'язне» у війні і втрачає конкурентні переваги.

Путін і його пособники з числа злих дідусів руйнують те, що створювалося поколіннями, і крадуть майбутнє.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ ГУР війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон «Форпост» може нести кориговані авіабомби КАБ-20
Десантники знищили російський БпЛА вартістю $7 млн (відео)
22 вересня, 21:23
Борг накопичився перед працівниками двох збагачувальних фабрик
На Луганщині окупанти заборгували майже 200 млн рублів зарплати
21 вересня, 12:39
У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів
Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані
17 вересня, 07:06
За матеріалами справи, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ
11 вересня, 16:46
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Європейські лідери відвідають США, щоб обговорити війну в Україні – Трамп
8 вересня, 03:57
Осі зла та добра не існує
Хто кидає виклик світовому порядку
5 вересня, 19:02
У результаті удару на об’єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу
Генштаб підтвердив успішну атаку на російські НПЗ
30 серпня, 08:59
Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років
ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України
29 серпня, 13:17
Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт
Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: ОВА звернулася до водіїв
26 серпня, 09:40

Олексій Копитько

Що демонструють «дронові санкції» СБУ
Що демонструють «дронові санкції» СБУ
Чому світ досі береже Росію?
Чому світ досі береже Росію?
Ось хто посилює переговорну позицію України
Ось хто посилює переговорну позицію України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
Удари по Криму. Чому це вкрай важливо
Удари по Криму. Чому це вкрай важливо
Повітряне перемир'я. Навіщо Кремль просить паузи
Повітряне перемир'я. Навіщо Кремль просить паузи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2025
4841
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
3808
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
1998
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1745
Виступ Трампа в ООН. Боляче було дивитися на людей в залі

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua