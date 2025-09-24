Що демонструють «дронові санкції» СБУ

Росія вже змушена підвищувати ПДВ до 22%, щоб покрити витрати на війну

Кращий на даний момент пост Трампа про Україну, на мій погляд, означає лише одне – мирний переговорний трек тимчасово відкладений. Це треба буде детальніше розібрати якось.

На перший план виходить комплекс «реалій на землі», що стосуються не тільки ситуації безпосередньо на полі бою, але і всіх факторів, що впливають на здатність вести війну, – і не тільки.

У зв'язку з цим звернемося до традиційної рубрики «Малюк і друзі вводять санкції». Тому що вона демонструє потенціал повернення до переговорів.

1. Почнемо з того, що в Криму постійно щось горить і вибухає. Далеко не все потрапляє в ЗМІ, оскільки мова йде про військові об'єкти, візуалізація не завжди можлива.

За останні дні ГУР пошкодив/знищив кілька (4) вертольотів Мі-8, два літаки-амфібії Бе-12. А також особливо дефіцитну РЛС «Небо-У».

Все це робить як сам Крим, так і південно-східний напрямок в цілому більш вразливим, вимагає перекидання додаткових ресурсів. Які треба десь взяти.

2. Тим часом з'явилася інформація, що ССО довело до логічного завершення епізод із ЗРК С-400 у Калузькій області. Виявили, а потім забезпечили знищення пускової установки та РЛС. Завдання цього ЗРК – прикривати Москву. Тобто, ще треба десь взяти.

3. Позавчора в мережі панувало пожвавлення з приводу невідомих дронів, які будили Москву та околиці. Поки всі відволікалися на цінні тулуби москвичів, СБС відпрацювало по декількох об'єктах.

По-перше, дотягнулися до двох лінійних виробничо-диспетчерських станцій. Одну – на нафтопроводі «Транснафта-Дружба» в районі с. Найтоповичі (Брянська область) – вразили спільно з управлінням РВіА. Іншу – найважливішу станцію «Самара» на нафтопроводі «Куйбишев – Тихорецьк» (її нещодавно вразили дронами СБУ разом із ССО). Порт у Новоросійську став ще сумнішим.

По-друге, було завдано удару по Астраханському газопереробному заводу, який вважається одним із найбільших у світі газохімічних комплексів. Це також найбільше підприємство регіону.

Назва не повинна вводити в оману: крім всяких пропано-бутанів, даний ГПЗ також виробляє бензини найбільш ходових марок і дизельне паливо.

У ЗМІ вже є оцінки, що підприємству завдано збитків, багато процесів на заводі зупинено, знадобиться щонайменше тиждень, щоб все полагодити. Росіяни через вкидання можуть свідомо згущувати фарби, але в даному випадку є хороший індикатор – ситуація на ринку палива. Масштаб збитків буде зрозумілий з невеликим інтервалом.

4. Нарешті, вже сьогодні дрони ЦСО «А» СБУ вдруге (!) за десять днів вразили циклопічний завод «Газпром Нефтехім Салават» у Башкортостані. Як я вже писав – це один з найбільших комплексів в РФ (або навіть найбільший) з повним циклом нафтопереробки і нафтохімії. Виробляє півтори сотні найменувань продукції. Результати атаки підтверджені красивими стовпами чорного диму.

Тобто, СБУ вдруге за короткий термін дотягнулася на 1400 км. Досягнення, насправді, вражаюче. Значення має не тільки факт успішної атаки, важливо – що це повторний удар, відбити який Росія не здатна. І що він більш результативний.

«Санкціями» щодо порту Приморськ у Ленінградській області та заводу в Салаваті СБУ де-факто показує: вся територія Росії від Балтики до Уралу прострілюється. Росіянам доведеться звикнути до цієї думки.

Благополуччя РФ багато в чому забезпечується експлуатацією інфраструктури, створеної ціною надзусиль у період СРСР, а також у «жирне» перше десятиліття 21 століття.

Ситуація змінилася. Можливості отримати надприбутки обмежені. Росія вже змушена підвищувати ПДВ до 22%, щоб покрити витрати на війну. Явно не до інвестицій. А всього лише за 2 місяці було завдано помітної шкоди нафтогазовому сектору.

Накопичення проблем на об'єктах критичної інфраструктури може призвести до того, що РФ знадобляться роки для її реанімації. Росія об'єктивно «в'язне» у війні і втрачає конкурентні переваги.

Путін і його пособники з числа злих дідусів руйнують те, що створювалося поколіннями, і крадуть майбутнє.