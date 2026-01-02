Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди

На Синельниківщині постраждало двоє людей

Російська терористична армія 2 січня вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали люди. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає «Главком».

«Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Слов'янській та Васильківській громадах. Постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Зайнялося авто. Понівечені два приватні будинки», – йдеться у повідомленні.

Також по Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Постраждали райцентр, Марганець, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.