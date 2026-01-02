Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Синельниківщині постраждало двоє людей

Російська терористична армія 2 січня вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали люди. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає «Главком».

«Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Слов'янській та Васильківській громадах. Постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Зайнялося авто. Понівечені два приватні будинки», – йдеться у повідомленні.

Також по Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Постраждали райцентр, Марганець, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Теги: Дніпропетровщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України
Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
Сьогодні, 18:19
Максиму Патрашу назавждм 21 рік
Поліг під час боїв за Бахмут. Згадаймо Максима Патраша
31 грудня, 2025, 09:00
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
28 грудня, 2025, 06:59
Одеса після атаки російських БпЛА у ніч на 28 грудня
Атака на Одесу, вибухи у РФ, Зеленський прибув до США: головне за ніч
28 грудня, 2025, 05:49
Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
27 грудня, 2025, 19:58
У вересні 2025 року Дмитра Машлая мобілізували до лав Збройних сил України
Поліг у бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Дмитра Машлая
27 грудня, 2025, 09:00
На місці працюють усі екстрені служби
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)
25 грудня, 2025, 08:59
Росіяни ударили дроном по мосту на Одещині
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
18 грудня, 2025, 21:18
Тетяна Асаулюк – кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору
Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон
3 грудня, 2025, 15:01

Події в Україні

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Удар по Харкову: кількість поранених зросла, серед них – немовля
Удар по Харкову: кількість поранених зросла, серед них – немовля
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці, пошкоджено авто
У Полтаві чоловік кинув гранату на вулиці, пошкоджено авто
Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році
Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua