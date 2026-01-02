Головна Країна Події в Україні
Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році

Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році
ЗСУ розкрили плани протидії авіації РФ у 2026 році
В умовах частіших ударів КАБ українські військові зосередяться на нейтралізації носіїв

Нового року українські військові планують, ймовірно, посилити протидію авіації Росії «не лише із землі, а й у повітрі». Про це 2 січня в ефірі національного телемарафону, який транслював канал «Рада», заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат звернув увагу на те, що Росія дедалі частіше почала застосовувати для ударів по Україні саме КАБ.

Протидіяти їм складно, оскільки, за його словами, у світі немає достатньої кількості ракет проти таких авіабомб.

Однак військовий зазначив, що росіяни використовують різні модифікації КАБ, а сили оборони України успішно протидіють їм на різних напрямках.

«Але основне, що потрібно робити у протидії керованим авіабомбам, – це, звісно, відганяти подалі носія», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, Російська Федерація має намір значно наростити виробництво керованих авіаційних бомб (КАБ) та далекобійних безпілотників протягом 2025 року. За прогнозами української розвідки, йдеться про 120 тисяч КАБів та близько 70 тисяч дронів. 

20 жовтня російські війська вперше застосували модернізовану керовану авіаційну бомбу (КАБ) по території Полтавського району. Відстань до цілі склала близько 120 км. Ця атака підтверджує послідовну модифікацію Росією засобів повітряного нападу з метою збільшення дальності ураження та мінімізації ризиків для власної тактичної авіації.

