Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
На ударних БПЛА РФ помітили інфрачервоний захист
фото: Сергій FLASH

Окупанти, ймовірно, можуть застосовувати нові технічні рішення для захисту ударних БпЛА

На російському ударному БпЛА типу Shahed помітили інфрачервоний прожектор. Такі пристрої окупанти можуть використовувати для протидії українським перехоплювачам, розповів фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Вперше таке бачу на Шахеді. Це ІЧ (Інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами», – написав «Флеш».

У коментарях до допису на своїй сторінці у Facebook, фахівець розповів про ще одну можливу версію призначення пристрою: окупанти можуть використовувати його як дрон-«маяк», який веде за собою інші безпілотниками із камерами.

Інфрачервоний прожектор (ІЧ) – окремий прилад, який випромінює інфрачервоне світло. Воно невидиме для людського ока та дозволяє отримувати чітке чорно-біле зображення у повній темряві. 

Нагадаємо, Росія застосовує проти України новий дрон-камікадзе Shahed – дешевшу та спрощену версію іранського безпілотника, що дозволяє зменшити витрати на виробництво.

Йдеться про модель Shahed-107, яку Іран представив цього року. За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Гінца, дрон має скорочену дальність польоту – близько 1400 км – та легшу вибухову частину.

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107. Вперше публічно БпЛА представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

