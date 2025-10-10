Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками

Батька дитини, який три роки провів у російському полоні, госпіталізувала «швидка»

Внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок родини Дорошів. Після вибуху в оселі обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася дістати дитину з-під завалів, проте врятувати хлопчика не вдалося. Його батько знаходиться у тяжкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Після обстрілу Запоріжжя у будинку родини Дорошів обвалилася стеля і засипала сім’ю всередині будівлі. Мама хлопчика почала розкопувати завали голими руками, намагаючись врятувати родину. Першою через вікно вибралася старша донька. Потім почулися крики батька, який також опинився під уламками.

Жінці вдалося вибратися назовні, однак у будинку вже спалахнула пожежа. Маленький Макар зазнав критичних травм. Попри зусилля медиків, хлопчик помер у лікарні.

Батька дитини, який три роки провів у російському полоні, з травмами госпіталізувала «швидка». Його прооперували, зараз він перебуває у реанімації в тяжкому стані. Старша донька родини наразі займається організацією поховання брата. Молодша дочка на момент вибуху була у сусідів.

Зруйнований вщент будинок родини. Дороші оселилися у ньому пів року тому, коли чоловік звільнився з полону фото: Запорізька ОВА

Родина купила цей будинок тільки півроки тому, коли чоловік повернувся із полону. Він обороняв Маріуполь та проходив реабілітацію. Семирічний Макар цьогоріч вперше пішов до школи. Він навчався у 1-А класі Запорізької гімназії №86.

Раніше повідомлялося, що сьогодні російські війська масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів загинула семирічна дитина. Під час атаки було зруйновано та пошкоджено будинки. Кількість поранених зросла до семи, серед них співробітник ДСНС.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.