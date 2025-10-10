Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками
Загиблий семирічний Макар Дороша

Батька дитини, який три роки провів у російському полоні, госпіталізувала «швидка»

Внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок родини Дорошів. Після вибуху в оселі обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася дістати дитину з-під завалів, проте врятувати хлопчика не вдалося. Його батько знаходиться у тяжкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Після обстрілу Запоріжжя у будинку родини Дорошів обвалилася стеля і засипала сім’ю всередині будівлі. Мама хлопчика почала розкопувати завали голими руками, намагаючись врятувати родину. Першою через вікно вибралася старша донька. Потім почулися крики батька, який також опинився під уламками.

Жінці вдалося вибратися назовні, однак у будинку вже спалахнула пожежа. Маленький Макар зазнав критичних травм. Попри зусилля медиків, хлопчик помер у лікарні.

Батька дитини, який три роки провів у російському полоні, з травмами госпіталізувала «швидка». Його прооперували, зараз він перебуває у реанімації в тяжкому стані. Старша донька родини наразі займається організацією поховання брата. Молодша дочка на момент вибуху була у сусідів.

Зруйнований вщент будинок родини. Дороші оселилися у ньому пів року тому, коли чоловік звільнився з полону
Зруйнований вщент будинок родини. Дороші оселилися у ньому пів року тому, коли чоловік звільнився з полону
фото: Запорізька ОВА

Родина купила цей будинок тільки півроки тому, коли чоловік повернувся із полону. Він обороняв Маріуполь та проходив реабілітацію. Семирічний Макар цьогоріч вперше пішов до школи. Він навчався у 1-А класі Запорізької гімназії №86. 

Раніше повідомлялося, що сьогодні російські війська масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів загинула семирічна дитина. Під час атаки було зруйновано та пошкоджено будинки. Кількість поранених зросла до семи, серед них співробітник ДСНС.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Теги: Запоріжжя війна обстріл смерть дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Контрнаступ на Донбасі та ще більше пекельних ударів вглиб Росії. Дві години з Сирським: головні тези
26 вересня, 13:17
Ворог атакував Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками
16 вересня, 00:57
Фінський лідер визнає, що перспективи діалогу наразі мінімальні
Стубб: без прогресу в переговорах, гарантії безпеки для України залишаться теорією
21 вересня, 04:11
На думку аналітиків, політичні виклики для безпілотної зони, встановленої НАТО, залишаються значними
Чому НАТО не закрило небо над Україною? Версія The New York Times
17 вересня, 07:59
Кім розповів, як українці звикли до війни
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
6 жовтня, 16:36
Арестович в інтерв'ю Ксенії Собчак озвучив свій «мирний план», що передбачає капітуляцію, та відкрито атакував українську державність
Арестович розказав, чому посварився із Залужним
7 жовтня, 11:38
Шишкін (другий праворуч) у ході поїздки провів два майстер-класи з самбо
Дворазовий чемпіон світу з самбо привіз на Донеччину окупантам ікону і дрон
22 вересня, 11:59
Федотов очолював комітет із розвитку транспортної інфраструктури з вересня 2022 року до квітня 2024
У Підмосков’ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга
25 вересня, 17:30
Чоловік із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд
На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста
4 жовтня, 16:32

Події в Україні

Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками
Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками
Удар по Запоріжжю. Батько загиблого семирічного хлопчика нещодавно повернувся з полону РФ
Удар по Запоріжжю. Батько загиблого семирічного хлопчика нещодавно повернувся з полону РФ
Сирський розповів про ефективність української ППО
Сирський розповів про ефективність української ППО
Повітряні сили повідомили, чим окупанти били по енергосистемі України
Повітряні сили повідомили, чим окупанти били по енергосистемі України
Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК
Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua