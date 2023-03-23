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Російські ракети знищують Запоріжжя, а місцевий митрополит присягає на вірність Кирилу (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські ракети знищують Запоріжжя, а місцевий митрополит присягає на вірність Кирилу (відео)
фото з відкритих джерел

Митрополит Лука прокляв всіх смертних

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука – архієрей Української православної церкви Московського патріархату записав відео, на якому відкрито висловив свою підтримку патріарху Кирилу.

Крім того, він прокляв всіх смертних.

«Ось написали: «Мені дуже соромно, що ви підтримали Кирила і духовне єднання з РПЦ». Я дуже радий. Тому, що я підтримав єднання церкви, я не підтримав біснування. Не підтримав те, щоб розколотись, розсипатись. Поділяй і володарюй. Я буду підтримувати... А ви всі смертні будьте прокляті», – сказав він.

Нагадаємо, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі, Внаслідок атаки постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

Попередньо, російські терористи, ймовірно, били по багатоповерхівці у Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».

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Теги: Запоріжжя війна росія окупанти Московська церква в Україні

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