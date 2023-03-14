«Рамштайн-10»: стала відома дата

Сьогодні завершився дводенний візит до України очільниці оборонного відомства Нідерландів

Нове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у середу, 15 березня. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Резніков повідомив, що під час зустрічі з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться вже завтра, 15 березня.

Також він поінформував, що сьогодні завершився дводенний візит до України очільниці оборонного відомства Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.

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Раніше Резніков анонсував корабельну коаліцію.

До слова, триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.