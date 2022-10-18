Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)

Повітряна тривога оголошена в усіх областях, крім західних

Станом на 7:30 на більшості території України оголошено повітряну тривогу.

Сирени завили у всіх областях, крім Вінницької, Житомирської, Хмельницької та західних.

Мер Кривого Рога Олександр Вілкул повідомив запуск ракет з російського Волгодонська.» Запуск ракет Х-101 з району Волгодонська. Очікуваний час можливого прильоту - 7.50. Пуски крилатих ракет з ТУ-95», - написав він у Telegram.

Мешканцям регіонів, де оголошена повітряна тривога, слід залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у північній частині Кривого Рогу прогриміли вибухи.

У ніч проти вівторка у Миколаєві пролунали вибухи, після чого в місті зникло електропостачання. За наявною інформацією, електропостачання немає й у частині області.