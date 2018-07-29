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    Події в Україні

    Застряглі у Єгипті українські туристи повернулись до України

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    Аеропорт Хургади - Застряглі у Єгипті українські туристи повернулись до України
    Аеропорт Хургади

    Туристи мали повернутися додому ще 28 липня

    З єгипетського курорту Хургада після добової затримки рейсу додому вилетіли понад 200 українських туристів. Про це в коментарі «Громадському» повідомила речниця туроператора Join Up Катерина Резніченко.

    «Об 11:30 українці вилетіли з Єгипту та вже повинні підлітати до Львова», — сказала Резніченко.

    Причиною затримки рейсу стало пробите колесо літака, і для його заміни колесо везли з України.

    Туристи мали повернутися додому ще 28 липня. У Єгипті їх розселили в готелі та забезпечили харчуванням.

    «У випадку, якщо затримка з вини авіакомпанії, то проживання оплачує авіакомпанія. Але тут туроператор зазвичай реагує активніше і бере на себе витрати», — сказала речниця Join Up.

    На питання про те, чи авіакомпанія відшкодує туроператору ці витрати, Резніченко додала, що «вони про це вестимуть переговори».

    У Join Up наголосили, що через цю затримку рейсу з Хургади автоматично затрималися й інші рейси, однак які саме — речниця туроператора назвати не змогла.

    «Ті люди, які не змогли вчасно вилетіти на курорти — їм все це компенсують. Затрималися кілька рейсів. Туристів закордоном розселили по готелях, а тих, хто в Україні — повідомили про це заздалегідь», — сказала Резніченко.

    Нагадаємо, 26 липня в аеропорту «Львів» повідомили про затримку чотирьох рейсів з Єгипту.

    23 липня український лоукостер SkyUp скасував деякі рейси з Єгипту до Львова і в зворотному напрямку.

    Раніше повідомлялося, що група українських туристів застрягла в аеропорту Барселони через затримку рейсу до Києва через технічні причини.

    Більше 200 українських відпочивальників застрягли у єгипетському курортному місті Хургада. Вони не могли вилетіти до Львова з ранку 28 липня

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