Застряглі у Єгипті українські туристи повернулись до України



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Аеропорт Хургади

Туристи мали повернутися додому ще 28 липня

З єгипетського курорту Хургада після добової затримки рейсу додому вилетіли понад 200 українських туристів. Про це в коментарі «Громадському» повідомила речниця туроператора Join Up Катерина Резніченко.

«Об 11:30 українці вилетіли з Єгипту та вже повинні підлітати до Львова», — сказала Резніченко.

Причиною затримки рейсу стало пробите колесо літака, і для його заміни колесо везли з України.

Туристи мали повернутися додому ще 28 липня. У Єгипті їх розселили в готелі та забезпечили харчуванням.

«У випадку, якщо затримка з вини авіакомпанії, то проживання оплачує авіакомпанія. Але тут туроператор зазвичай реагує активніше і бере на себе витрати», — сказала речниця Join Up.

На питання про те, чи авіакомпанія відшкодує туроператору ці витрати, Резніченко додала, що «вони про це вестимуть переговори».

У Join Up наголосили, що через цю затримку рейсу з Хургади автоматично затрималися й інші рейси, однак які саме — речниця туроператора назвати не змогла.

«Ті люди, які не змогли вчасно вилетіти на курорти — їм все це компенсують. Затрималися кілька рейсів. Туристів закордоном розселили по готелях, а тих, хто в Україні — повідомили про це заздалегідь», — сказала Резніченко.

Нагадаємо, 26 липня в аеропорту «Львів» повідомили про затримку чотирьох рейсів з Єгипту.

23 липня український лоукостер SkyUp скасував деякі рейси з Єгипту до Львова і в зворотному напрямку.

Раніше повідомлялося, що група українських туристів застрягла в аеропорту Барселони через затримку рейсу до Києва через технічні причини.

Більше 200 українських відпочивальників застрягли у єгипетському курортному місті Хургада. Вони не могли вилетіти до Львова з ранку 28 липня