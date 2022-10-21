Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Затримали під час наради у мера: СБУ знешкодила агента РФ із Миколаєва (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затримали під час наради у мера: СБУ знешкодила агента РФ із Миколаєва (фото)
Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих
фото: пресслужба СБУ

Зрадником виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба»

Служба безпеки України знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва. Зрадника затримали під час наради у мера, повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ», – йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді.

Встановлено, що зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників.

Крім цього, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Іншим його завданням було «інформувати» агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких  – старший оперуповноважений районного управління поліції.

Задокументовано, що всі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це у особистих розмовах та «дописах» у соцмережах.

Служба безпеки встановила особу представника спецслужб РФ, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону.

Саме за його завданням зловмисники збирали розвіддані і передавали їх через анонімні акаунти у Телеграм.

4 фото
На весь екран

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема, конспіративне листування керівника ворожої агентури зі своїм «куратором».

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників агентурної групи.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру представникам окупаційної влади Харківщини.

Теги: СБУ Миколаїв чиновник розслідування зрада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росія може мобілізувати співробітників ЗАЕС – «Енергоатом»
Росія може мобілізувати співробітників ЗАЕС – «Енергоатом»
Затримали під час наради у мера: СБУ знешкодила агента РФ із Миколаєва (фото)
Затримали під час наради у мера: СБУ знешкодила агента РФ із Миколаєва (фото)
Ворог атакував Запоріжжя та вдарив по промисловому об'єкту Харкова: ситуація в регіонах
Ворог атакував Запоріжжя та вдарив по промисловому об'єкту Харкова: ситуація в регіонах
Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці
Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці
Повторна атака на Харків: влада повідомила про постраждалих
Повторна атака на Харків: влада повідомила про постраждалих
Сльози та обійми. Захисниця «Азовсталі» зустрілася із донечками після полону (відео)
Сльози та обійми. Захисниця «Азовсталі» зустрілася із донечками після полону (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
34K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
33K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
29K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
29K
Кремль розпочав свій останній бій
24K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту