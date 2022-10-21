Затримали під час наради у мера: СБУ знешкодила агента РФ із Миколаєва (фото)

Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих

Зрадником виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба»

Служба безпеки України знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва. Зрадника затримали під час наради у мера, повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ», – йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді.

Встановлено, що зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників.

Крім цього, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Іншим його завданням було «інформувати» агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких – старший оперуповноважений районного управління поліції.

Задокументовано, що всі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це у особистих розмовах та «дописах» у соцмережах.

Служба безпеки встановила особу представника спецслужб РФ, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону.

Саме за його завданням зловмисники збирали розвіддані і передавали їх через анонімні акаунти у Телеграм.

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Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема, конспіративне листування керівника ворожої агентури зі своїм «куратором».

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників агентурної групи.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру представникам окупаційної влади Харківщини.