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Затримано агента ФСБ, який «наводив» ракети на військових під Бахмутом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Затримано агента ФСБ, який «наводив» ракети на військових під Бахмутом
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання
фото: Служба безпеки України/Facebook

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

СБУ затримала агента ФСБ, який «направляв» російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом. Про це повідомляє Служба безпеки України у Facebook. 

Українські спецслужби викрили ще одного російського агента під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

«Зловмисник передавав до фсб локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні. 

За словами співробітників СБУ, вони затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання. У затриманого вилучено мобільний телефон з підготовленими до «відправки» файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.

«За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб через заборонену соцмережу «Одноклассники»», – повідомляє Служба безпеки України.

За вказівкою російської спецслужби їхній агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення. Зібрані відомості відправляв до ФСБ під видуманим іменем через месенджер «Телеграм».

Наразі колабораціоніст перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: СБУ війна колабораціонізм

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