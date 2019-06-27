ЗМІ: у літаках Boeing 737 Max знайшли нове потенційне джерело ризику



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Характер потенційної небезпеки поки не уточнюється

Через виявлену несправність проведення сертифікаційного випробувального польоту Boeing 737 MAX не зможе відбутися щонайменше до 8 липня

Федеральне авіаційне управління США виявило нове потенційне джерело ризику в літаках Boeing 737 MAX.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело, проблема була виявлена під час випробувань Boeing 737 MAX на тренажері минулого тижня.

Характер потенційної небезпеки поки не уточнюється. Федеральне авіаційне управління наказало Boeing усунути неполадку.

Відзначається, що через виявлену несправність проведення сертифікаційного випробувального польоту Boeing 737 MAX, який необхідний для отримання дозволу на експлуатацію, не зможе відбутися щонайменше до 8 липня. На аналіз результатів цих тестів у американської авіавлади піде ще близько двох-трьох тижнів.

Тільки після цього лайнер, як зауважує Reuters, можливо, буде повернуто в експлуатацію в США.

Нагадаємо, голова ради директорів компанії Boeing Денніс Мюленбург попросив пробачення в рідних людей, які загинули в авіакатастрофах літаків моделі 737 MАХ в Ефіопії й Індонезі

До слова, МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX.

Раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Також компанія Boeing досягла «стабільного прогресу» в оновленні програмного забезпечення літаків 737 MАХ.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Джерело: Новое Время