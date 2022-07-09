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    Новини

    Мешканців Херсона влада просить виїжджати з міста

    Два варіанти, які допоможуть зберегти життя під час активізації бойових дій у регіоні - Мешканців Херсона влада просить виїжджати з міста
    Два варіанти, які допоможуть зберегти життя під час активізації бойових дій у регіоні
    фото з відкритих джерел

    Херсонці мають евакуюватися або готувати укриття

    Влада Херсонщини просить місцевих жителів евакуюватися, а якщо можливості виїхати немає, заздалегідь подбати про власну безпеку, облаштувавши укриття, створивши запас води та їжі. Це необхідно для того, аби не стати «живим щитом» окупантів під час контрнаступу ЗСУ, пояснив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

    «Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі», – наголосив він в етері національного телемарафону.

    Українська армія продовжує проводити на півдні успішні контрнаступальні дії. Військові працюватимуть «максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя», але війна є війною, наголосив Соболевський.

    Окупанти намагаються усіляко завадити виїзду людей, між окупованим Херсоном і вільним Запоріжжям приблизно 40 блокпостів, є списки людей, яких не пропускають.

    Нагадаємо, Верещук закликає якнайшвидше евакуюватися з двох областей. Водночас Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях.

    Тим часом у Херсоні ситуація залишається напруженою: повністю відсутній зв’язок, бракує ліків.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна військові укриття Україна Херсон влада окупація #stoprussia
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    Мешканців Херсона влада просить виїжджати з міста