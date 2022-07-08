У Херсоні ситуація залишається напруженою: повністю відсутній зв’язок

Ситуація на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Нині відсутній мобільний зв’язок та частково Інтернет на території області, яка перебуває під тимчасовою окупацією. Зв’язок вдалося встановити лише з деякими тергромадами. За отриманою інформацію, гуманітарна ситуація в громадах майже не змінилась.

У місті Херсон ситуація залишається напруженою. Зв’язок відсутній повністю, інтернет працює частково. Велика проблема із зняттям готівки та роботою банківських сервісів. Перебоїв із водо-, газо- та електропостачанням не спостерігалось.

Продукти харчування наявні, медикаменти в мінімальній кількості є, однак їх якість погіршилась, а ціна виросла.

У місті поширеним явищем є стихійна торгівля, продають товари невідомого походження та без належних умов зберігання.

В громадах, з якими можливо зв’язатися ситуація стабільно-напружена, водопостачання, електроенергія наявні.

Продуктами харчування забезпечені. Нагальними питаннями залишаються підвоз медикаментів та дитячого харчування. В магазинах та торговий точках почали працювати термінали. Однак їх ще замало.

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи. Відомо, що одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Крім того, в Скадовську рашисти знущаються над дітьми.

До слова, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.