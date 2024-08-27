Як Дмитрук втік з України? Молдова зробила заяву

У Молдові Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна

Як зазначив міністр внутрішніх справ, відповідно до Женевської конвенції, Молдова зобов’язана надати безпечне місце людям, які приїжджають з місць, де триває війна

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос у коментарі молдовській службі «Радіо Свобода».

Зокрема, у Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

«Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин», – сказав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП.

Також «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».