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Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
Підозру отримали три людини, які переправили Дмитрука за кордон
фото: Державне бюро розслідувань

Організатор втечі нардепа і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови

Правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, підозру отримали три людини, які переправили Дмитрука за кордон. Також встановили тих, хто організував його втечу з боку Молдови.

Як повідомили правоохоронці, «операція» з переправлення нардепа за кордон була ретельно спланована та завчасно організована.

Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса, допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій правоохоронці встановили, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини.

Близько п’ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев’ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну.

Наразі встановлені всі особи, які організовували «втечу», у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Повідомляється, що організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, «бізнес» з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом заочно, одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. 

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Теги: депутат Одеса бізнес машини кордон Артем Дмитрук відео

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