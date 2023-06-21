Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни

Аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка: «Великих передумов до зниження цін на абрикосів та черешню немає»

Незначного зниження цін на популярні серед українців фрукти слід очікувати не раніше кінця цього місяця. Про це в ефірі телеканалу «Суспільне» заявив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» УКАБ Максим Гопка, пише AgroPortal.

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«На внутрішньому ринку України тільки починають з’являтися черешня та абрикоси вітчизняного виробника. Цього року врожай надходить пізніше, ніж минулого, оскільки плодові дерева, котрі рано цвіли, постраждали через заморозки та грибкові хвороби» – пояснює експерт. Він також додав, що врожай абрикосів буде менше, ніж минулорічний.

Максим Гопка зазначив, що подібна ситуація із ранніми сортами черешні, яким не вистачало тепла, а погодні умови стали причиною дрібних плодів. Зараз ранні сорти надходять з Миколаївської, Чернівецької та Закарпатської областей. Решта регіонів розпочнуть поставки за тиждень-два.

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За його інформацією, зараз на гуртових базах вартість абрикосів становить від 80-120 грн/кг. На ринках та ярмарках – від 100 грн/кг.

Експерт також пояснив, що близько 70% плодової продукції – це імпорт. У травні загалом було імпортовано черешні, абрикосів та персиків обсягом 2,5 тис. т проти квітневих 50 т. Експерт пророкує, що в червні очікується зростання імпорту, який вже буде дешевшим, ніж у травні, оскільки обсяги продукції будуть більшими, а ціни на місцевих ринках – нижчими.

«Наразі великих передумов до зниження цін на абрикосів та черешню немає, оскільки переважна їх більшість – імпорт. Лише коли з'являться значні обсяги вітчизняної продукції, ціна може просісти на 15-20%, але це буде не раніше кінця червня − початку липня», − поділився прогнозом аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» УКАБ.

Нагадаємо, через повномасштабну війну українці залишилися без черешні з Мелітополя. Оскільки місто тимчасово під окупацією, тому врожай вивозить країна-агресор. На українських ринках наприкінці травня черешня та полуниця продавались по 500 грн за кілограм, а подекуди за імпортну черешню просилили і близько 1000 грн. Одним з визначальних чинників, що не дозволить цінам на черешню та полуниці «розігнатись» – потужний вплив на ринку господарств населення. Так, ці господарства продукують практично 90% полуниці, а це в середньому до 55 тисяч тонн та 95% черешні, що складає майже 60 тисяч тонн.