Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни
Ціна на черешню та абрикоси цього сезону буде високою
фото: ілюстративне

Аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка: «Великих передумов до зниження цін на абрикосів та черешню немає»

Незначного зниження цін на популярні серед українців фрукти слід очікувати не раніше кінця цього місяця. Про це в ефірі телеканалу «Суспільне» заявив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» УКАБ Максим Гопка, пише AgroPortal. 

«На внутрішньому ринку України тільки починають з’являтися черешня та абрикоси вітчизняного виробника. Цього року врожай надходить пізніше, ніж минулого, оскільки плодові дерева, котрі рано цвіли, постраждали через заморозки та грибкові хвороби» – пояснює експерт. Він також додав, що врожай абрикосів буде менше, ніж минулорічний. 

Максим Гопка зазначив, що подібна ситуація із ранніми сортами черешні, яким не вистачало тепла, а погодні умови стали причиною дрібних плодів. Зараз ранні сорти надходять з Миколаївської, Чернівецької та Закарпатської областей. Решта регіонів розпочнуть поставки за тиждень-два.

За його інформацією, зараз на гуртових базах вартість абрикосів становить від 80-120 грн/кг. На ринках та ярмарках – від 100 грн/кг.

Експерт також пояснив, що  близько 70% плодової продукції  – це імпорт. У травні загалом було імпортовано черешні, абрикосів та персиків обсягом 2,5 тис. т проти квітневих 50 т. Експерт пророкує, що в червні очікується зростання імпорту, який вже буде дешевшим, ніж у травні, оскільки обсяги продукції будуть більшими, а ціни на місцевих ринках – нижчими.

«Наразі великих передумов до зниження цін на абрикосів та черешню немає, оскільки переважна їх більшість – імпорт. Лише коли з'являться значні обсяги вітчизняної продукції, ціна може просісти на 15-20%, але це буде не раніше кінця червня − початку липня», − поділився прогнозом аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» УКАБ.

Нагадаємо, через повномасштабну війну українці залишилися без черешні з Мелітополя. Оскільки місто тимчасово під окупацією, тому врожай вивозить країна-агресор. На українських ринках наприкінці травня черешня та полуниця продавались по 500 грн за кілограм, а подекуди за імпортну черешню просилили і близько 1000 грн. Одним з визначальних чинників, що не дозволить цінам на черешню та полуниці «розігнатись» – потужний вплив на ринку господарств населення. Так, ці господарства продукують практично 90% полуниці, а це в середньому до 55 тисяч тонн та 95% черешні, що складає майже 60 тисяч тонн.

Читайте також: Коли впаде ціна на черешню. Експерти повідомили гарну новину
Теги: імпорт фрукти абрикоси полуниця зниження цін Максим Гопка черешня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина закликає ЄС обмежити імпорт зерна як мініму до кінця року
Угорщина просить ЄС обмежити імпорт українського зерна до кінця року
31 травня, 11:18
Аграрні експерти заспокоюють, що астрономічні цінники на фрукти скоро щезнуть
Ціни на два фрукти впадуть на початку червня
31 травня, 11:38
В окупованому Токмаку другу ніч поспіль неспокійно
В окупованому Токмаку пролунали вибухи
Сьогодні, 02:11
Жири Омега-3 містяться у морській рибі
Які продукти корисні для здоров'я серця: перелік
26 травня, 08:55
«Укренерго»
«Укренерго» підтримала ідею перегляду прайс-кепів на ринку електричної енергії
31 травня, 13:57
Зустріч міністрів закордонних справ на саміті у ПАР
Країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту – Bloomberg
2 червня, 17:11
Регулятор схвалив проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня
Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему – «Укренерго»
9 червня, 18:08
Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо висловився про важливість впливу на Путіна
Президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна
14 червня, 12:23
Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі
Заборона російських книг в Україні. Українці вже рік закликають президента підписати закон
19 червня, 09:29

Суспільство

Нічна атака на Хмельниччину: ЗСУ повідомили про кількість збитих дронів
Нічна атака на Хмельниччину: ЗСУ повідомили про кількість збитих дронів
Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни
Коли стануть дешевше черешні та абрикоси. Експерт озвучив терміни
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
США виділять Чехії понад $8 млн на підтримку біженців з України: як розподілять кошти
США виділять Чехії понад $8 млн на підтримку біженців з України: як розподілять кошти
В окупованому Токмаку пролунали вибухи
В окупованому Токмаку пролунали вибухи
Відбувся перерахунок виплат пенсіонерам: хто отримає підвищення
Відбувся перерахунок виплат пенсіонерам: хто отримає підвищення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
95K
Свекруха проти невістки, донька проти мачухи. Чому родичі загиблих воїнів масово штурмують суди
79K
У Швейцарії затримано українського дипломата (оновлено)
48K
Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
34K
Угорщина заявила, що звільнила українських полонених. Розвідка відреагувала
26K
Катастрофа на ГЕС: Буданов розповів, який наказ окупанти отримали перед підривом

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту