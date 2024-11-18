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Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 18 листопада
фото з відкритих джерел

Найбільші інтенсивні бої продовжуються біля Курахово

Протягом минулої доби противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 130 ракет, 61 авіаційногт удару із застосуванням 98 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три з половиною тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 1
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом протягом минулої доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 134. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири - в районі Вовчанська, одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Сім спроб витіснити наших захисників із займаних позицій були зупинені на Лиманському напрямку, ворог намагався просунутися в напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів та Чернещини.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог два рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Обидві атаки були успішно відбиті нашими захисниками.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Противник не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка. Загалом 23 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 251 особу вбитими та пораненими. Знищено два танки, 10 одиниць мототехніки. Окрім того, два танки, один БМП, один автомобіль та одна артилерійська система були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується також 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 128 осіб. Також знищено два танки, одну БМП, дві одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли та один міномет противника, крім цього пошкоджено одну ворожу БМП та одну артилерійську систему.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення в районах Трудового та Роздолівки. Три боєзіткнення продовжуються до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року фото 9
мапа: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 24 авіаційні удари із застосуванням 37 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 425-го окремого штурмового батальйону, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки противника, що переважає та завдають йому відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 999-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти авіація Генштаб Торецьк автомобіль озброєння танки втрати ворог війна

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