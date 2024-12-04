Військові КНДР у Курській області скаржаться на недостачу їжі – розвідка

Росія відправила генерал-майора Мєвлютова перевірити, чим годують корейців на Курщині

Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Зазначається, що на вирішення проблеми Росія відправила генерал-майора Мєвлютова – заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу.

На місці він розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

У ГУР також заявили, що військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зокрема – 22 мотострілецького полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 11 ОДШБр.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, українські розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких Росія розмістила у Курській області. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони. Черговий на рації північний кореєць проводив сеанс перевірки зв’язку та підганяв солдатів.