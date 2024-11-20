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Партизани показали, як Росія перекидає артилерію з Краснодарського краю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Партизани показали, як Росія перекидає артилерію з Краснодарського краю
Окупанти терміново перекидають артилерію
Фото: АТЕШ

Росіянам не вистарчає на фронті артилерійських установок

Агенти партизанського руху «АТЕШ» зафіксували термінове переміщення самохідних артилерійських установок «Мста-С» із Новоросійська. Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

«Через нестачу техніки російські військові розконсервують установки, які раніше перебували в резерві для південних ділянок фронту. Їх перекидають на найгарячіші напрямки бойових дій у Донецькій та Курській областях», – зазначено у повідомленні.

Окрім САУ «Мста-С», окупанти також переправляють артилерійські установки північнокорейського виробництва.

«Такі дії свідчать про критичну нестачу артилерії на фронті в окупаційних військ. Успішні удари українських сил по складах боєприпасів лише загострюють ці проблеми на окремих напрямках», – зазначили в «АТЕШ».

До слова, партизанський рух «АТЕШ» розвідав місце розташування російського ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», котрий, ймовірно, прикриває ключові об’єкти у тимчасово окупованому Севастополі.

Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: росія окупанти військові Telegram наступ партизани Атеш війна

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