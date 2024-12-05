Чому росіяни не кидають найманців із КНДР у бій: пояснення Центру нацспротиву

Залучення північнокорейських бойовиків дозволило Кремлю забрати більше росіян з позицій й кинути на передову

Північні кореці наразі чергують на спостережних пунктах та блокпостах

Росія не залучає найманців з Північної Кореї до бойових дій у Курській області. Їх тримають в другому ешелоні. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що найманців підпорядкували 11-й десантно-штурмовій бригаді. І наразі північних корейців залучають до несення чергування на спостережних пунктах та блокпостах, також вони охороняють райони зосередження ворожих військ.

«Проте залучення найманців до безпосередніх бойових дій наразі не відбувається. Фактично залучення північнокорейських бойовиків дозволило Кремлю забрати більше росіян з позицій й кинути в м’ясорубку на передову, адже життя росіянина нічого не вартує на відміну від життя найманця», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.