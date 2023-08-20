Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ

Україна очікувала, поки у неї з’являться потужності

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ. Про це він сказав 20 серпня під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

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«Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків…, то ви просто втратите людей. Могли загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три чи п’ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Вони просто загинуть, а ви не досягнете тієї цілі, яка нам усім потрібна. Це деокупація – повна деокупація – усієї нашої території», – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Україна очікувала, поки у неї з’являться потужності для контрнаступу. Водночас росіяни, за словами президента, користувалися цим моментом і активно заміновували територію і будували укріплення.

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«Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому…, починаючи з 2015-2016 років… Вони це робили на Донбасі після його окупації», – розповів президент.

Водночас, він додав, що не може критикувати партнерів, адже Україна все ж отримала від них підтримку.

Раніше американський генерал зробив заяву про контрнаступ ЗСУ.