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Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ
За словами президента, Україна не мала достатньо засобів, щоб розпочинати активні дії
фото з відкритих джерел

Україна очікувала, поки у неї з’являться потужності

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ. Про це він сказав 20 серпня під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

«Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків…, то ви просто втратите людей. Могли загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три чи п’ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Вони просто загинуть, а ви не досягнете тієї цілі, яка нам усім потрібна. Це деокупація – повна деокупація – усієї нашої території», – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Україна очікувала, поки у неї з’являться потужності для контрнаступу. Водночас росіяни, за словами президента, користувалися цим моментом і активно заміновували територію і будували укріплення.

«Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому…, починаючи з 2015-2016 років… Вони це робили на Донбасі після його окупації», – розповів президент.

Водночас, він додав, що не може критикувати партнерів, адже Україна все ж отримала від них підтримку.

Раніше американський генерал зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. 

Теги: Володимир Зеленський Україна президент контрнаступ деокупація росіяни

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