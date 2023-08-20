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«Слід бути більш обережними у своїх прогнозах»: Кулеба відповів критикам контрнаступу

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Слід бути більш обережними у своїх прогнозах»: Кулеба відповів критикам контрнаступу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Наш успіх винагородить оптимістів і погубить репутацію тих, хто сумнівається»

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, знову відреагував на критику українського контрнаступу. Про це повідомляє Bild.

 «Ми сприймаємо такі заяви спокійно. За словами анонімних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Вони тепер припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися», - підкреслив Кулеба.

Міністр також додав, що «такого рівня бойових дій і вогневої потужності американці востаннє відчували в Нормандії».

Кулеба заявив, що Україні не потрібно нічого доводити.

«Наш успіх винагородить оптимістів і погубить репутацію тих, хто сумнівається. А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога - це важка праця», - наголосив він.

«Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях», - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових. 

До слова, на півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки.

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Теги: міністр Україна праця Дмитро Кулеба перемога контрнаступ

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