Польща підтвердила відновлення постачань американської допомоги Україні

На початку березня Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні

Відновлення транспортування американської зброї було досягнуто після переговорів у Саудівській Аравії

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив про відновлення постачань військової допомоги США для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис польського чиновника в Х.

«Відновлено постачання американської зброї через Polloghub в Ясьонці до України», – йдеться в дописі.

Як відомо, 11 березня у Джидді, Саудівська Аравія, пройшла зустріч делегацій України та США. За результатами переговорів, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, 4 березня президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Однак зараз Сполучені Штати вже відновили постачання військової допомоги Україні. Рішення було ухвалено після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

До слова, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила завершення паузи в обміні розвідувальними даними з Україною за вказівкою Дональда Трампа.