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Чому США зупинили військову допомогу Києву: журнал The Economist назвав причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чому США зупинили військову допомогу Києву: журнал The Economist назвав причину
США скорочують допомогу, що ставить Україну та президента Зеленського перед непростим вибором
фото: EPA

Журнал The Economist зазвав свою версію припинення поставок зброї Україні

Однією з причин того, що США призупинили військову допомогу Україні, є особисте ставлення президента США Дональда Трампа до президента Володимира Зеленського. Як повідомляє «Главком», це пише британський журнал The Economist. Журналісти переконані що Київ чекають похмурі перспективи через те, що особисті відносини між двома лідерами не склалися.

У матеріалі йдеться про те, що недавно Україна пережила одні з найінтенсивніших бомбардувань безпілотниками та ракетами з початку повномасштабного вторгнення Росії три роки тому. 

«Трамп не взяв на себе жодних нових зобов'язань щодо постачання зброї з моменту свого повернення на пост президента у січні», – зазначено у публікації. Автори статті стверджують, що така ситуація ставить Україну у скрутне становище – чим менше озброєнь країна отримує, тим більше вона ризикує втратити людей.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа

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Теги: Європа партії озброєння Піт Гегсет Пентагон Дональд Трамп Владимир Зеленский

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