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Зеленський розповів про наслідки нічної атаки Росії на 10 областей

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розповів про наслідки нічної атаки Росії на 10 областей
фото: ДСНС

Унаслідок російських ударів є загиблі та десятки постраждалих

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої російської атаки. Під ударами минулої ночі перебували десять областей України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

За словами Зеленського, від ночі фактично безперервно тривають російські удари по українських містах і громадах. В Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці багатоповерхівки, пошкодженої російською ракетою. Внаслідок атаки постраждали 37 людей. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

Вранці російські війська атакували безпілотником готель у Чорноморську Одеської області. Поранено 11 людей, серед яких шестеро маломобільних.

У Запорізькій області внаслідок удару «Шахеда» по житлових будинках загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Також є постраждалі через російський удар по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі. Одна людина загинула, ще троє були поранені.

На Київщині внаслідок російських ударів постраждали двоє людей. Крім того, окупанти атакували автозаправні станції у Житомирській та Рівненській областях, а на Одещині під ударом опинилося локомотивне депо.

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На весь екран
Наслідки масованого удару Росії по Україні
ДСНС

Зеленський повідомив, що лише від початку доби українські захисники збили понад 200 повітряних цілей, однак перехопити вдалося не всі. За його словами, у багатьох регіонах досі фіксують російські ударні дрони.

Президент наголосив, що реакція міжнародної спільноти не відповідає рівню російської ескалації. «Коли росіяни ось так неприховано перетворюють звичайних людей на цілі своїх терористичних атак, прикро, що реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації. Гідна відповідь, яка дійсно має шанси зупинити вбивства й захистити людей, завжди спільна», – заявив глава держави.

Зеленський також подякував партнерам, які допомагають Україні з протибалістичним захистом, посилюють тиск на Росію та підтримують українців.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що напередодні зими Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, Росія виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця, а для гарантованого знищення однієї такої цілі за стандартами НАТО необхідні два перехоплювачі. Отже, Україні потрібно близько 280 ракет Patriot на місяць, однак отримання навіть 100 таких ракет президент назвав «величезним викликом».

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