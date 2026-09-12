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Зеленський розповів, на яку кількість ракет Patriot розраховує напередодні зими

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розповів, на яку кількість ракет Patriot розраховує напередодні зими
Зеленський заявив про гостру потребу в ракетах Patriot
фото: ОП

Отримання навіть 100 ракет-перехоплювачів на місяць президент назвав «величезним викликом»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні зими Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

В інтерв'ю, яке глава держави дав 11 вересня на канадській військовій базі Норт-Бей, Зеленський розповів, що Росія виробляє близько 140 балістичних ракет щомісяця. За словами президента, відповідно до стандартів НАТО для гарантованого знищення однієї балістичної ракети необхідні дві ракети-перехоплювачі. Отже, Україні знадобилося б близько 280 таких ракет щомісяця.

Водночас Зеленський визнав, що отримати таку кількість наразі нереально. Навіть забезпечення України сотнею ракет-перехоплювачів на місяць він назвав «величезним викликом». «Я хочу мати 100–120 ракет Patriot на ці складні місяці, особливо холодні місяці», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна може отримувати ракети як зі складів США, так і безпосередньо від американських виробників. Крім того, Київ обговорює можливість постачання перехоплювачів із країнами Близького Сходу. Деталей цих переговорів президент не розкрив.

Напередодні Європейська комісія затвердила новий пакет допомоги Україні на €6,1 млрд, який передбачає фінансування протиповітряної оборони, дронів і ракет. Зокрема, рішення дозволить Україні закуповувати американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot.

Про затвердження пакета оголосив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, рішення дає Україні можливість терміново поповнювати запаси високоточного озброєння та ракет для Patriot. Для цього Єврокомісія передбачила винятки із загальних правил закупівель.

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Теги: Володимир Зеленський Україна ракета озброєння Patriot

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