У Дніпрі уламки дрона впали просто на кухню житлового будинку (відео)

Двигун безпілотника пробив дах оселі, однак люди не постраждали

У Дніпрі уламки збитого російського безпілотника впали на житловий будинок. Частина дрона пробила дах та опинилася просто на кухні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали.

За їхніми даними, на будинок упав двигун збитого безпілотника. Внаслідок падіння у даху утворилася велика діра. Усередині помешкання розлетілися уламки. Попри пошкодження будинку, люди не постраждали.

Нагадаємо, уночі близько 02:17 російські війська атакували Дніпро. Під ударом опинилося промислове підприємство. Вже вранці ворог повторно завдав удару, влучивши у те саме підприємство. Внаслідок повторного удару спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Рятувальники уточнили, що через атаку росіян зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури.

Цієї ж ночі російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Удару зазнало промислове підприємство. Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

Також 10 вересня місто пережило чотири російські атаки протягом доби. Під ударами опинилися підприємство харчової промисловості, продуктові склади та вантажівки. Внаслідок однієї з атак двоє людей загинули, були поранені. Зокрема, росіяни атакували завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge.