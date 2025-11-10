Зеленський розповів, скільки Patriot хоче замовити Україна у США

Володимир Зеленський наголосив, що Україна зараз тісно співпрацює з партнерами над питанням захисту від повітряних загроз РФ

Україна має намір замовити у Сполучених Штатів 27 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для посилення захисту свого повітряного простору. Поки ці системи будуть виготовлятися в США, Київ пропонує європейським країнам позичити Україні свої Patriot. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian, передає «Главком».

За словами глави держави, Україна зараз тісно співпрацює з партнерами над питанням захисту від російських повітряних загроз. Однак, зазначає Зеленський, процес просувається повільно, зокрема, Велика Британія та союзники поки не готові відправляти винищувачі для патрулювання українського неба.

Зеленський підтвердив, що Україна планує оформити замовлення в американського виробника на 27 одиниць ППО Patriot. На період, доки це замовлення буде виконане, розглядається можливість «позичити» аналогічні системи протиповітряної оборони у європейських країн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки.

Коментуючи можливу готовність Франції та Великої Британії надіслати війська вже після укладення мирної угоди, президент зазначив, що лідери бояться своїх суспільств і не хочуть бути втягнутими у війну.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває страху перед американським лідером Дональдом Трампом, незважаючи на те, що, за його словами, «всі лідери у світі» його нібито бояться. У розмові з журналістами The Guardian український президент пояснив свою позицію: США є стратегічним партнером України, а не ворогом.

На пряме запитання журналіста, чи боїться він Трампа, Зеленський відповів заперечно. «Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – прокоментував він.