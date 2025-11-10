Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, скільки Patriot хоче замовити Україна у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, скільки Patriot хоче замовити Україна у США
Зеленський: Україна хоче замовити 27 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський наголосив, що Україна зараз тісно співпрацює з партнерами над питанням захисту від повітряних загроз РФ

Україна має намір замовити у Сполучених Штатів 27 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для посилення захисту свого повітряного простору. Поки ці системи будуть виготовлятися в США, Київ пропонує європейським країнам позичити Україні свої Patriot. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian, передає «Главком».

За словами глави держави, Україна зараз тісно співпрацює з партнерами над питанням захисту від російських повітряних загроз. Однак, зазначає Зеленський, процес просувається повільно, зокрема, Велика Британія та союзники поки не готові відправляти винищувачі для патрулювання українського неба.

Зеленський підтвердив, що Україна планує оформити замовлення в американського виробника на 27 одиниць ППО Patriot. На період, доки це замовлення буде виконане, розглядається можливість «позичити» аналогічні системи протиповітряної оборони у європейських країн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки. 

Коментуючи можливу готовність Франції та Великої Британії надіслати війська вже після укладення мирної угоди, президент зазначив, що лідери бояться своїх суспільств і не хочуть бути втягнутими у війну.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває страху перед американським лідером Дональдом Трампом, незважаючи на те, що, за його словами, «всі лідери у світі» його нібито бояться. У розмові з журналістами The Guardian український президент пояснив свою позицію: США є стратегічним партнером України, а не ворогом.

На пряме запитання журналіста, чи боїться він Трампа, Зеленський відповів заперечно. «Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – прокоментував він.

Теги: Володимир Зеленський Patriot війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на покровському напрямку
Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ
4 листопада, 15:27
Зеленський: кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни
Зеленський назвав головну ставку Путіна у війні
2 листопада, 16:37
Українська зброя завдає ударів по економіці Росії
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна
28 жовтня, 13:09
Йоганн Вадефул заявив про підтримку України
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
28 жовтня, 07:20
Рютте зробив заяву про війну в Україні
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
22 жовтня, 20:44
Президент зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до переговорів
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
22 жовтня, 16:57
Коли Трамп зрозуміє, що Путін прагне знищити Захід
Коли Трамп зрозуміє, що Путін прагне знищити Захід
13 жовтня, 19:27
Андрій Месюк 28 лютого 2022 року пішов до військкомату
Поліг на Луганщині під Кремінною. Згадаймо Андрія Месюка
13 жовтня, 09:00
Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході
Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході
12 жовтня, 23:02

Події в Україні

Зеленський розповів, скільки Patriot хоче замовити Україна у США
Зеленський розповів, скільки Patriot хоче замовити Україна у США
Сирський розкрив деталі про удар РФ по ЗСУ на Дніпропетровщині
Сирський розкрив деталі про удар РФ по ЗСУ на Дніпропетровщині
Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра
«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua