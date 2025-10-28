Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
Йоганн Вадефул заявив про підтримку України
фото: вікіпедія

Міністр закордонних справ: Україна завжди може розраховувати на Німеччину

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних союзників надати рішучу підтримку Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BR.de.

«Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися обороноздатною», – заявив політик з ХДС після переговорів, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

Минулої п'ятниці в так званій «коаліції бажаючих» було обговорено «мобілізувати всі сили, щоб Україна могла протистояти цій зимі». При цьому Німеччина несе особливу відповідальність. «Україна завжди може розраховувати на Німеччину», – підкреслив міністр закордонних справ. Причиною цього є масовані російські атаки на українське енергопостачання напередодні зими.

Як повідомлялося, до зими українські війська можуть підготувати несподівані атаки на російські позиції та об’єкти критичної інфраструктури. Військовий експерт Майкл Кларк зазначає, що навіть складні погодні умови не зупинять Київ від ударів по радіолокаційних станціях, об’єктах ППО та стратегічних цілях, зокрема у Криму та на Керченському мосту.

Кларк зазначає, що до кінця місяця погода стане холодною, вологою та сніжною, але він вважає, що українці все ще можуть мати якісь плани. «Українці люблять робити сюрпризи, і вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як йдуть справи в Україні», – зазначає Кларк.

Читайте також:

Теги: Німеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День територіальної оборони щорічно відзначається у першу неділю жовтня
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
5 жовтня, 07:07
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30
Клімовичс: Зараз ведеться дискусія, чи варто призивати в армію жінок. І загальна відповідь – варто…
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
10 жовтня, 05:05
Російському диктатору потрібен не Донбас, а можливість продемонструвати свою «перемогу»
«Він хоче показати перемогу». Зеленський пояснив, навіщо Путіну адміністративні межі Донбасу
20 жовтня, 13:53
Денис Христов показав кадри порятунку пораненої жінки
Росіяни у Покровську: волонтер показав, як було врятовано жінку від окупантів
20 жовтня, 19:06
Трактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії та другої лінії оборони, зауважив військовослужбовець на псевдо «Крюгер»
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
14 жовтня, 13:23

Політика

РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
Японія вигадала, як вразити Трампа під час офіційного візиту
Японія вигадала, як вразити Трампа під час офіційного візиту
Японія та США підписали угоду про постачання рідкісноземельних мінералів
Японія та США підписали угоду про постачання рідкісноземельних мінералів
Трамп зустрівся з першою жінкою-прем'єркою Японії
Трамп зустрівся з першою жінкою-прем'єркою Японії
Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля
Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua