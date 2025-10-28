Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ: Україна завжди може розраховувати на Німеччину

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних союзників надати рішучу підтримку Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BR.de.

«Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися обороноздатною», – заявив політик з ХДС після переговорів, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

Минулої п'ятниці в так званій «коаліції бажаючих» було обговорено «мобілізувати всі сили, щоб Україна могла протистояти цій зимі». При цьому Німеччина несе особливу відповідальність. «Україна завжди може розраховувати на Німеччину», – підкреслив міністр закордонних справ. Причиною цього є масовані російські атаки на українське енергопостачання напередодні зими.

Як повідомлялося, до зими українські війська можуть підготувати несподівані атаки на російські позиції та об’єкти критичної інфраструктури. Військовий експерт Майкл Кларк зазначає, що навіть складні погодні умови не зупинять Київ від ударів по радіолокаційних станціях, об’єктах ППО та стратегічних цілях, зокрема у Криму та на Керченському мосту.

Кларк зазначає, що до кінця місяця погода стане холодною, вологою та сніжною, але він вважає, що українці все ще можуть мати якісь плани. «Українці люблять робити сюрпризи, і вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як йдуть справи в Україні», – зазначає Кларк.