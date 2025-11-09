Головна Світ Політика
Зеленський пояснив, чому ЄС не відправляє війська в Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський пояснив, чому ЄС не відправляє війська в Україну
Зеленський зауважив, що рішення про відправку військового контингенту є вибором країн ЄС
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що лідери європейських країн бояться своїх суспільств і не хочуть бути втягнутими у війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання введення європейських військових на територію України під час активних бойових дій вимагає обережності. Надмірний тиск на партнерів у цьому питанні може мати негативні наслідки. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає «Главком».

Коментуючи можливу готовність Франції та Великої Британії надіслати війська вже після укладення мирної угоди, президент зазначив, що лідери бояться своїх суспільств і не хочуть бути втягнутими у війну.

Зеленський наголосив, що рішення про відправку військового контингенту є їхнім вибором. На його думку, якщо Київ почне надто сильно тиснути на союзників щодо цього, існує ризик втрати фінансової та військової підтримки наших партнерів.

Водночас, відповідаючи на запитання журналіста, чи хотів би він, щоб, наприклад, британські військові прибули раніше – скажімо, для зайняття оборонних позицій на кордоні з Білоруссю, глава держави відповів ствердно.

«Звичайно. Ми просимо про багато речей, зокрема зброю та членство в ЄС і НАТО», – заявив президент України.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває страху перед американським лідером Дональдом Трампом, незважаючи на те, що, за його словами, «всі лідери у світі» його нібито бояться. У розмові з журналістами The Guardian український президент пояснив свою позицію: США є стратегічним партнером України, а не ворогом.

На пряме запитання журналіста, чи боїться він Трампа, Зеленський відповів заперечно. «Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – прокоментував він.

Раніше американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. 

Як пише агентство, роздуми президента США про гарантії безпеки для Росії «збентежили» українську делегацію. За даними джерел ЗМІ, загалом переговори стали розчаруванням для українського президента.

