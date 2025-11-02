Головна Країна Політика
Зеленський назвав головну ставку Путіна у війні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський назвав головну ставку Путіна у війні
Зеленський: кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент повідомив про посилення ППО «Patriot» завдяки Німеччині та наголосив, що кожне таке посилення наближає завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною ставкою російського диктатора Володимира Путіна у війні є удари з повітря, якими він намагається компенсувати нездатність досягти цілей на землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що терор є головним інструментом Путіна: «Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо».

Глава держави додав, що чим менше успіху матиме Росія, тим більшим буде її мотив завершити війну.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за внесок у захист українського неба.

«Ми зміцнили компонент «петріотів» у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що посилення ППО готувалося певний час, і досягнуті домовленості тепер виконано.

Україна та партнери продовжують працювати над побудовою надійної системи ППО, яка, за словами Зеленського, зможе гарантувати безпеку не лише України, а й партнерів, оскільки «наша безпека є неподільною».

«Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати», – підсумував президент.

Нагадаємо, Росія майже щоночі завдає ударів по Україні різними типами зброї. Лише за тиждень зафіксовано понад тисячу дронів-камікадзе, сотні авіабомб і десятки ракет, якими ворог цілить у житлові будинки та енергетичну інфраструктуру.

