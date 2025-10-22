Головна Світ Політика
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
Президент зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до переговорів
Зеленський: Ми готові до дипломатії, але не за умов, що повинні комусь віддавати свою землю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до припинення вогню та мирного врегулювання шляхом дипломатії, однак не прийме жодних домовленостей, які передбачають поступки РФ. Про це він зауважив на спільній пресконференції з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном, передає «Главком».

«Ми готові до дипломатії, але не за умов, що повинні комусь віддавати свою землю. Це не про кілометри – це про наші домівки, людей, історію та ідентичність. Це – наша територіальна цілісність», – наголосив глава України.

Президент додав, що Росія наразі не виявляє реальної готовності до переговорів, а її дипломатичні заяви мають на меті лише затягнути ухвалення рішучих кроків США та Європи, зокрема щодо санкцій і постачання зброї Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, розпочав офіційний візит до Королівства Швеція. Як зазначили у шведському уряді, головні теми зустрічі – війна Росії проти України та подальше двостороннє співробітництво у сфері оборони між двома державами.

Згодом президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100-150 винищувачів Gripen. Йдеться не про негайні поставки, а про довгострокову програму на 10-15 років.

Теги: Володимир Зеленський війна Швеція

