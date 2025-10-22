Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту

Рютте нагадав, що нещодавно Трамп закликав Україну і РФ зупинитися

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо зупинення війни Росії проти України вздовж нинішньої лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

На запитання, чи вважає Рютте за необхідне встановити режим припинення вогню між Україною та Росією перед початком мирних переговорів, він нагадав, що нещодавно Трамп закликав обидві сторони зупинитися на позиціях, які вони займають зараз.

«Я повністю з ним (Трампом, – «Главком») згоден. Зупиніться там, де перебуваєте – це головне послання», – зауважив генсек.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу. «Крові пролито достатньо, межі власності визначаються війною та мужністю. Вони мають зупинитись там, де знаходяться. Нехай обидва заявлять про перемогу, хай історія вирішить! Більше жодних пострілів, більше ніякої смерті, більше жодних величезних і непосильних витрат», – написав президент США.

До слова, європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що лінія фронту може стати початком дипломатії, проте Росія знову робить усе можливе, щоб уникнути її. Він підкреслив, що щойно питання далекобійності для України відсунулося трохи далі, Росія майже автоматично втратила інтерес до дипломатії.