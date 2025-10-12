Головна Світ Політика
Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході
скриншот з відео

Сподіваюся, Трамп зможе зупинити Путіна швидше, ніж досяг перемир’я на Близькому Сході – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News поділився сподіваннями щодо можливостей президента США Дональда Трампа у зупиненні агресії Росії. Зеленський висловив впевненість, що Трамп має вплив та можливості, щоб швидко зупинити Путіна, передає «Главком».

«Президент Трамп може досягти такого ж для України. Він сказав, що зможе зупинити Путіна швидше, ніж досягти перемир’я на Близькому Сході. І я погодився – у нас складніша ситуація. Але я хотів привітати його з цим справжнім успіхом», – підкреслив Зеленський.

Водночас президент України висловив оптимізм щодо того, що досягнуте перемир’я на Близькому Сході є важливим кроком до миру й надає надію на подібний прогрес для України.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що вдруге за два дні поспілкувався із президентом США Дональдом Трампом. Глава держави запевнив, що «сьогодні теж була дуже продуктивна розмова». 

Раніше президент Зеленський, повідомляючи про свою розмову з Трампом, зазначив, що після неї з’явилися вагомі ідеї щодо зміцнення України. «Російська сторона повинна бути готова до справжньої дипломатії – цього можна досягти завдяки силі», – зазначив він.

Також Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з  президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Теги: Дональд Трамп росіяни Володимир Зеленський

