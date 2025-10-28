Головна Країна Суспільство
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Українська зброя завдає ударів по економіці Росії
фото з відкритих джерел

Президент: «Загалом щодо далекобійних уражень – 90-95% це наша зброя»

Більшість далекобійних ударів по Росії – 90–95% – здійснює українська зброя. Також ці удари значно впливають на російську нафтопереробну галузь та дозволяють Україні послаблювати економічні ресурси противника. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

Зеленський розповів про застосування далекобійної зброї проти Росії та її наслідки для економіки супротивника. «З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо, у нас просто її немає», – сказав Зеленський.

За його словами, 90–95% усіх ударів далекобійною зброєю здійснює Україна. Президент зазначив, що внаслідок цих ударів росіяни втратили понад 20% потужностей у нафтопереробці, що призвело до дефіциту палива та черг на заправках.

«Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22-27% свого палива, і тому були черги. Там є проблема. У них є нафтопереробна галузь, є відповідна кількість заводів. Ми вразили певну кількість заводів, у них впало це. Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах. Тому наше завдання абсолютно зрозуміле – продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг, особливо дизеля – те, що я бачу в аналітиці. І треба просто над цим щодня працювати. Нашим виробникам далекобійної зброї – виробляти, нам – постійно шукати гроші на це, і щодня працювати над послабленням «рускіх» . Це їх гроші на війну – від нафтопереробки, тому ми щодо цього і працюємо», – зазначив президент.

Нагадаємо, що Україна уклала угоду зі Швецією про постачання до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen. Ці літаки відомі легкою експлуатацією, швидким навчанням пілотів і можливістю оснащення сучасним озброєнням. За словами президента Володимира Зеленського, перші «Гріпени» можуть надійти вже у 2026 році, а підготовка українських пілотів до їхнього використання розпочнеться найближчим часом.

Теги: зброя війна гроші Володимир Зеленський росіяни

