Зеленський розповів, як відноситься до Трампа

Зеленський та Трамп у Білому домі
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що його відносини з Дональдом Трампом є «нормальними, діловими та конструктивними»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває страху перед американським лідером Дональдом Трампом, незважаючи на те, що, за його словами, «всі лідери у світі» його нібито бояться. У розмові з журналістами The Guardian український президент пояснив свою позицію: США є стратегічним партнером України, а не ворогом, передає «Главком».

На пряме запитання журналіста, чи боїться він Трампа, Зеленський відповів заперечно. «Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?» – прокоментував він.

Зеленський також зазначив, що його відносини з Трампом є «нормальними, діловими та конструктивними». Він спростував чутки про будь-які неприємні інциденти під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті, зокрема, заявив, що Трамп не розкидував карти бойових дій під час розмови.

Президент України підкреслив, що Київ поважає вибір американського народу: «Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом, так само, як мене обрав мій народ. США є нашим стратегічним партнером протягом багатьох років, можливо, навіть десятиліть і століть», – підсумував Зеленський.

Раніше американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. 

Як пише агентство, роздуми президента США про гарантії безпеки для Росії «збентежили» українську делегацію. За даними джерел ЗМІ, загалом переговори стали розчаруванням для українського президента.

Нагадаємо, газета Financial Times писала, що президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». За інформацією видання, зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським переростала у перепалку на підвищених тонах. Президент США нібито постійно перебивав Зеленського, психував і лаявся, стверджують джерела FT, знайомі із ситуацією.

