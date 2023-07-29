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Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку
Президент привітав бійців з професійним святом
фото: скріншот з відео

Зеленський заслухав доповідь командира та поспілкувався з військовими

У суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських спецпризначенців на Бахмутському напрямку та привітав бійців Сил спеціальних операцій (ССО) з їхнім професійним днем. Про це він написав у телеграм.

На передових позиціях ССО президент привітав бійців з професійним святом. Глава держави, зокрема, нагородив воїнів відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького І ступеня та вручив цінні подарунки.

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Президент України поспілкувався з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ, привітав їх зі святом та вручив державні нагороди
фото: Офіс президента України

«Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь», – написав Зеленський.

Також Володимир Зеленський побував у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію в зоні відповідальності, виконання спеціальних завдань і потреби підрозділів у зброї, техніці та обладнанні.

Нагадаємо, за останні дві доби на півдні України загострилися бої на двох напрямках, українським військовим вдалося просунутися.

За даними британської розвідки, на південь від міста Оріхів Запорізької області точаться важкі бої, а саме поблизу населеного пункту Роботине. Це район відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ. За 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. За даними розвідки, цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.

До слова, в Україні близько 14 тис. кв. км річок та озер, в яких можуть бути вибухонебезпечні предмети.

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Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський Бахмут

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