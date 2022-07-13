Президент нагородив орденом українку, яка отримала математичного «Нобеля»

Зеленський підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» I ступеня Марини В’язовської

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» I ступеня Марини В’язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Сьогодні я підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» I ступеня Марини В’язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Це дуже вагома і престижна відзнака. Її називають Нобелівською премією з математики. Українка, пані В’язовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль. Їй вдалося розв’язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. Як відзначають науковці, Марина В’язовська запропонувала дуже сильні ідеї і допомогла вирішенню також пов’язаних задач», – заявив президент.

Зеленський подякував Марині В’язовській за те, що допомагає всім українцям захищати нашу свободу і незалежність.

«Сьогодні я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще за те, що вона допомагає всім нам, всім українцям захищати нашу свободу і незалежність. Зокрема, і під час вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математики у своїй промові пані Марина говорила про Україну, про війну Росії проти нашої держави, про злочини російських окупантів», – сказав глава держави.

Нагадаємо, українка отримала нагороду за розв'язок задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі. Вона довела, що решітка Е₈ є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах, а також зробила внесок розв'язок пов'язаних задач та задач з інтерполяції в аналізі Фур'є.

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