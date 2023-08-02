Зеленський заявив, що Москва веде битву за глобальну катастрофу

Зеленський: «Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави»

Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу. Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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«Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився – цінові кризи їм потрібні, їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання», – сказав президент.

Зеленський зазначає, що українська влада спільно з міжнародними партнерами робить усе можливе, щоб збільшити постачання систем ППО.

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«Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, а й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б’є по наших портах, по нашій інфраструктурі», – поінформував Зеленський.

Він сказав, що сьогодні провів позачергову велику нараду з усіма керівниками та керівницями українських дипломатичних установ.

«Зібралися в Закарпатті. Напередодні нового політичного сезону у країнах-партнерах. Уже 16 місяців повномасштабної війни ми всі разом – уся дипломатична команда України, усі, хто працює в галузі нашої зовнішньої політики, – ми змогли зробити так, що світ бачить події цілком правдиво. Так, як вони відбуваються, а не так, як події хоче змалювати російська пропаганда. Більшість країн світу – за Україну. Ми досягли надзвичайно вагомих результатів у постачанні зброї для наших воїнів. Є потужні санкції проти Росії за терор. Зараз є й нові завдання для українських дипломатів – залучати оборонні виробництва в Україну… Техніки, гармат, снарядів. Розширювати тренінгові місії для наших воїнів. Забезпечити постачання F-16. Далекобійні ракети для України», – повідомив президент.

Очільник України зазначив, що відкриття переговорів із Європейським Союзом про вступ – це завдання саме цього року.

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«І завжди – абсолютно завжди – політичні рішення на користь нашої держави, нашої свободи. Попереду Кримська платформа, Генеральна Асамблея ООН, Саміт перших леді та джентльменів, Глобальний продовольчий саміт, дуже важливий саміт Формули миру, на який ми залучаємо світову більшість. Відкриття переговорів із Європейським Союзом про вступ – це завдання саме цього року. Підготовка більшого у відносинах із НАТО – теж завдання, яке вже нашим дипломатам треба виконувати. Сьогодні про все це дуже детально ми говорили, – повідомив Володимир Зеленський та додав: – Українська дипломатія має дуже чіткий, вагомий доробок. В усіх сферах. Не забуваємо й про сферу національної пам’яті, нашої історії. Цьогоріч – 90-ті роковини Голодомору, і ми постійно активні в комунікації з партнерами заради визнання історичної правди – заради визнання Голодомору геноцидом українського народу. Вже 28 держав визнали Голодомор геноцидом – і це на державному рівні. Ще в чотирьох державах є рішення однієї з палат національних парламентів. І лише протягом повномасштабної війни ухвалено 17 таких рішень щодо визнання».

Президент також провів нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в Закарпатті.

«Питання кордону – стратегічні для регіону, доповідав генерал Дейнеко, керівник Державної прикордонної служби. Ґрунтовна доповідь очільника обласної адміністрації Микити – відчувається, що в регіоні є потрібні результати. Молодці!», – відзначив Зеленський.

Зокрема глава держави зустрівся з представниками угорської громади на Закарпатті і нагородив українських воїнів.

«Завершую цей день у Берегові зустріччю з представниками та представницями угорської громади України. Важлива зустріч. Освітяни, медики, представники громадських і релігійних організацій та обов’язково – наші воїни, яких мав честь я нагородити. Хоробрі й відважні воїни, якими ми пишаємось – усіма. Усі ми – українці, усі ми – громадяни України. Всі захищають нашу державу й свободу, усі прагнуть перемоги для України, жити в Україні та розвивати життя тут – заради своїх сімей, заради своїх дітей», – сказав президент.

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Володимир Зеленський традиційно подякував всім, хто б'ється та захищає свободу України.

«128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 101-ша окрема бригада Територіальної оборони… Дякую вам, воїни. Сьогодні – особливо!», – підкреслив президент.

Раніше повідомлялося що Закарпаття стане рушієм економічного та соціального зростання країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього за підсумками координаційної наради з безпеки та соціальної ситуації на Закарпатті, що відбулася в Ужгороді.